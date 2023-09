Arguvanlı Milli Atlet Salih Korkmaz, Öğrencilerle Buluştu

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Arguvanlı Milli Atlet Salih Korkmaz, Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin konuğu oldu.

Arguvanlı Milli Atlet Salih Korkmaz eğitim ve spor hayatını, yaşadığı zorlukları, sakatlıklarını ve kazandığı başarıları anlattı. Soru cevap şeklinde devam eden söyleşide Korkmaz'ın konuşması öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Erken yaşlarda beden eğitimi öğretmeni tarafından yeteneğinin fark edildiğini belirten Korkmaz, "İlk defa kendi memleketimde böyle bir programa katıldığım için heyecanlıyım ve gururluyum. Bizlere önder olan yol gösteren öğretmenlerimiz sayesinde erken yaşlarda yeteneğim keşfedildi ve atletizme yönlendirildim. Milli bir sporcu olmak için inançlı olmak gerekiyor. Bugüne kadar sayısız başarı elde ettim, hepsi benim için çok önemli ve kıymetliydi. Şimdi ise 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Sizlerde istikrarlı, sabırlı ve çok çalışarak başarı odaklı hedefler belirlerseniz mutlaka zirveye ulaşırsınız. Ayrıca Arguvan Belediye Başkanımız sizler için büyük bir şans, spora ve sporcuya ciddi anlamda destek veriyor. İlçemizdeki Kapalı Spor Salonumuzda görevli antrenör hocalarımız var, ilerde milli takımda olmanız adına bu fırsatı iyi değerlendirmenizi isterim" dedi.

Başka bir ülkede istiklal Marşı'nın okunmasına vesile olmanın çok değerli olduğunu belirten Korkmaz konuşmasına şöyle devam etti:

"Şartlar ne olursa olsun eğer başarmak istiyorsanız önünüzde hiçbir engel olmaz. Derslerinizden arta kalan sürede yetenekleriniz doğrultusunda mutlaka spora da zaman ayırın. Başarıyı yakaladığınızda önündeki engellerin nasıl birer birer ortadan kalktığını göreceksiniz. Bunun en güzel örneği benim. Atletizme başladığımda 'koş koş nereye kadar' dediler. Ben bunlara aldırış etmedim, çalışmalarıma devam ettim. Ben başardım, sizler neden başarmayasınız. "

Korkmaz, "Yürüyüş branşı teknik isteyen bir branş, günde 11 saat çalışıyorum. Bu sporda normal bir hayatınız ve arkadaş ortamınız olmuyor, istediğiniz zaman istediğiniz yere gidemiyorsunuz. İstediğimiz yemeği yiyemiyor, istediğiniz kadar su içemiyorsunuz. Bilmediğiniz ülkelere, bilmediğiniz ortamlara giriyorsunuz ve istediğiniz zaman anne ve babanızı dahi göremiyorsunuz. Eğer ki hedefiniz de başarı varsa bunlara katlanmak zorundasınız. Gerçekten zor ama çalışırsanız, başarı kendiliğinden geliyor" diye konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bir kez daha belirtmek isterim ki başarılı olmak; çok çalışmayı, şartların zorluğuna rağmen imkanlar yaratarak devam etmeyi, zaman zaman başarısız olsanız bile vazgeçmeden kendinize inanarak tekrar tekrar denemeyi gerektirir. Hayallerinize giden yolda her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin gençlerimizi böyle örnek insanlarla, güzel değerlerle buluşturması bugün bizleri gerçekten mutlu etti.

Son zamanlarda Arguvan'ımızın ismi spor alanında ve bilim alanında çokça duyulmaya başlandı. Her zaman olduğu gibi bugünde Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızın başarılarından ve çalışmalarından örnek vermeden geçmek istemiyorum. Arguvanlılar olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Birbirini tanımayan hasta-donör çiftlerinin organ değiş tokuşuyla gerçekleştirilen 'dörtlü çapraz' karaciğer nakliyle dünyada bir ilke imza atan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız bugünlerde gazetelerde, dünya basınında ve önemli bilim dergilerinde adından söz ettiriyor. Şunu gördük ki Arguvan insanının önünde hiçbir şey engel değil, azim ve çalışkanlık bizleri bir yerlere taşıyor. Salih de kendi yaşamını başından sonuna kadar bizimle paylaştı, umutsuz olduğu günlerde, sonuncu olduğu yarışmalarda dahi başarıya olan inancını yitirmemiş. Salih'in Yürektaşı Mahallemizden doğru yönlendirmelerle doğrultusunda çıkıp, milli takıma geçmesi bu süreçte birçok şampiyonluklar elde edip, önüne de olimpiyat gibi büyük bir hedefi koyması bizleri de onurlandırıyor, gururlandırıyor. Ben inanıyorum ki spora ilgi duyan, bu konu da kendini geliştirmek isteyen ve gelecekte başarılar elde edip, milli takımda yer almak isteyen gençlerimiz var. Bizler Arguvan Belediyesi olarak, yerel yönetimler olarak sizler için elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı sizlere sunacağız. Her yarışma sonunda Arguvanlıları ve bizleri gururlandıran Milli Atletimiz Salih Korkmaz'ı tekrardan canı gönülden kutluyorum."