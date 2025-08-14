Ardahan'da Şap Hastalığı Çiftçileri Zorluyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde büyükbaş hayvanlardan yaşanan şap hastalığı bölge çiftçilerini zor durumda bıraktı.

Bölgede yaşanan şap salgını besicileri mağdur ediyor. Bölgede besicilik yapan vatandaşlar hasta hayvanlarını tedavi etmek için seferber olurken sayıda büyükbaş hayvan bu süreçte telef oldu.

Demirdöven Mahallesinde de etkili olan şap hastalığı besicileri tedirgin etmeye devam ediyor. Köylerde ve yaylalardaki bütün hayvanların hastalığa maruz kaldığını ifade eden besiciler, özellikle aç kalan buzağıları beslemek için yoğun çaba harcıyorlar.

Yaşanan hastalık nedeniyle yaylalardaki hayvan sayısında da önemli bir azalma olduğu belirtiliyor. Salgının önüne geçilmesi için Tarım Müdürlüğü ekipleri ve veterinerler büyük bir çaba ortaya koyuyorlar. - ARDAHAN