ARAS EDAŞ, Kırsal Alanda Elektrik Direklerini Yeniliyor

ARAS EDAŞ Elektrik köylerde elektrik direklerini yeniliyor.

ARAS EDAŞ Elektrik'ten köylere modern dokunuş: direkler yenileniyor, güvenli enerji geliyor.

ARAS EDAŞ Elektrik, sorumluluk alanındaki köylerde elektrik altyapısını güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yapılan yenileme çalışmaları kapsamında, eskiyen ve ömrünü tamamlayan elektrik direkleri modern ve daha güvenli direklerle değiştirilerek, kırsal kesime kesintisiz ve kaliteli enerji temini sağlanması hedefleniyor.

Duraklı köyü muhtarı Cevdet Aykut, yürütülen çalışmalardan dolayı ARAS elektrik yetkililerine teşekkür etti.

Muhtar Cevdet Aykut, "Elektriklerde ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Vatandaşlarımızın taleplerini ilettik, Allah razı olsun yetkililer sesimizi duydu. Vatandaşlarımızın sorununu çözülüyor" dedi.

Öte yandan yapılan çalışmalarla özellikle kış aylarında yaşanan arızaların önüne geçilmesi, elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Yeni direklerin daha dayanıklı malzemelerden üretilmiş olması, olumsuz hava koşullarına karşı direnci artırırken, güvenlik standartları da en üst seviyeye çıkarılıyor.

Yenileme çalışmalarının belirli bir plan dahilinde tüm köylere yaygınlaştırılacağı ve enerji altyapısının modernizasyonu için yatırımların devam edeceği bildirildi. - KARS