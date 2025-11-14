Arabuluculuk Sisteminin Ekonomiye Katkıları ve Yargı Üzerindeki Etkileri

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 2018 yılından bu yana arabulucuların hukuki uyuşmazlıklarda ciddi bir iş yükünü ortadan kaldırdığını söyleyerek, "2 binden fazla yeni mahkemenin açılması önledi ve yaklaşık 10 milyar TL'ye kadar ulaşabilecek tutarda devletin karı oldu" dedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 2024 yılında 1 milyon 800 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne gittiğini ve bunun yüzde 65'inin başarı ile sonuçlandığını kaydetti. Şimşek, "Arabuluculukta taraflar anlaşamazsa devlet arabulucunun ücretini önden arabulucuya ödüyor, ancak daha sonra davayı kaybedenden bu parayı tahsil ediyor. Dolayısıyla devletin herhangi bir zararı olmuyor. Halihazırda anlaşmazlık durumundan dolayı Arabuluculara, yıllık olarak 1.5-2 milyar TL arasında bir bedel ödese de, anlaşmalar sayesinde yıllık 300'den fazla yeni mahkeme açılmadığı ve yıllık 1 milyon 250 bine yakın uyuşmazlık mahkemeye gitmediği için yaklaşık 10 milyar TL'ye kadar ulaşabilecek tutarda devletin karı ortaya çıkmaktadır. Yapılan anlaşmalar neticesinde 2018'ten bu yana kadar 6,5 yılda 2 bin yeni mahkemenin açılması engellenmiş oluyor. Nüfusumuzla birlikte uyuşmazlık sayısı da artıyor ama mahkemelerdeki dava yükü bu yolla hafifletilmiş olmaktadır" diye konuştu.

Arabuluculuğun önemli bir devlet projesi olduğunu kaydeden Şimşek, "Avrupa'da bir hakim günde 1-2 dosyaya bakıyor. Bizde bir hakim günlük 20-25 dosyaya bakıyor. Bu, yargıda adaletli karar vermeyi son derece olumsuz etkileyen bir durum. Arabuluculuktaki anlaşmalar sayesinde, Dosya sayısı azalmakta ve hatta ileride mahkeme sayılarının da düşmesi beklenmektedir. Ama ilk etapta hedeflenen, hakimin önündeki dosya sayısını azaltmaktan daha ziyade, toplumdaki sosyal uzlaşı ve barışı yaygınlaştırmaktır. Bunu da uzlaşmazlık yaşayan taraflar bir masa etrafında bir araya getirilerek gerçekleştirilmektedir. Aralarında uzlaşmazlık yaşayan insanların empatiyle birbirine bakması sayesinde, anlaşmazlık durumunda bile, taraflar arasında nefret ve husumet kalmamaktadır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ