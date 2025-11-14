Haberler

Arabuluculuk Sisteminin Ekonomiye Katkıları ve Yargı Üzerindeki Etkileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, arabuluculuğun hukuki uyuşmazlıklardaki yükü azalttığını ve devletin 10 milyar TL'ye kadar kar sağladığını açıkladı. 2024 yılı itibarıyla 1.8 milyon uyuşmazlığın arabuluculara gittiği ve yüzde 65'inin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 2018 yılından bu yana arabulucuların hukuki uyuşmazlıklarda ciddi bir iş yükünü ortadan kaldırdığını söyleyerek, "2 binden fazla yeni mahkemenin açılması önledi ve yaklaşık 10 milyar TL'ye kadar ulaşabilecek tutarda devletin karı oldu" dedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 2024 yılında 1 milyon 800 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne gittiğini ve bunun yüzde 65'inin başarı ile sonuçlandığını kaydetti. Şimşek, "Arabuluculukta taraflar anlaşamazsa devlet arabulucunun ücretini önden arabulucuya ödüyor, ancak daha sonra davayı kaybedenden bu parayı tahsil ediyor. Dolayısıyla devletin herhangi bir zararı olmuyor. Halihazırda anlaşmazlık durumundan dolayı Arabuluculara, yıllık olarak 1.5-2 milyar TL arasında bir bedel ödese de, anlaşmalar sayesinde yıllık 300'den fazla yeni mahkeme açılmadığı ve yıllık 1 milyon 250 bine yakın uyuşmazlık mahkemeye gitmediği için yaklaşık 10 milyar TL'ye kadar ulaşabilecek tutarda devletin karı ortaya çıkmaktadır. Yapılan anlaşmalar neticesinde 2018'ten bu yana kadar 6,5 yılda 2 bin yeni mahkemenin açılması engellenmiş oluyor. Nüfusumuzla birlikte uyuşmazlık sayısı da artıyor ama mahkemelerdeki dava yükü bu yolla hafifletilmiş olmaktadır" diye konuştu.

Arabuluculuğun önemli bir devlet projesi olduğunu kaydeden Şimşek, "Avrupa'da bir hakim günde 1-2 dosyaya bakıyor. Bizde bir hakim günlük 20-25 dosyaya bakıyor. Bu, yargıda adaletli karar vermeyi son derece olumsuz etkileyen bir durum. Arabuluculuktaki anlaşmalar sayesinde, Dosya sayısı azalmakta ve hatta ileride mahkeme sayılarının da düşmesi beklenmektedir. Ama ilk etapta hedeflenen, hakimin önündeki dosya sayısını azaltmaktan daha ziyade, toplumdaki sosyal uzlaşı ve barışı yaygınlaştırmaktır. Bunu da uzlaşmazlık yaşayan taraflar bir masa etrafında bir araya getirilerek gerçekleştirilmektedir. Aralarında uzlaşmazlık yaşayan insanların empatiyle birbirine bakması sayesinde, anlaşmazlık durumunda bile, taraflar arasında nefret ve husumet kalmamaktadır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.