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Arabanlı Taekwondocu bölge şampiyonu Ahmet Öztürk Gaziantep'i temsil edecek

Arabanlı Taekwondocu bölge şampiyonu Ahmet Öztürk Gaziantep'i temsil edecek
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Gaziantep'in Araban ilçesinde Taekwondo Antrenörü Adem Kaya'nın yetiştirdiği sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde önemli dereceler elde etti. Ahmet Öztürk altın, İbrahim Halil Barha bronz madalya kazandı. Öztürk, Bölge Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Taekwondo Antrenörü Adem Kaya'nın yetiştirdiği sporcular, elde ettikleri başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Gaziantep Üniversitesi Sporium Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Şampiyonası'nda Arabanlı sporcular önemli dereceler elde etti. Müsabakalarda Ahmet Öztürk, kendi kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, İbrahim Halil Barha ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Taekwondo Antrenörü Adem Kaya, iki gün süren organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, şampiyon olan Ahmet Öztürk'ün Diyarbakır'da düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil etme hakkı kazandığını belirtti.

Araban Kaymakamlığı da başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüzü yürekten tebrik ediyor, Bölge Şampiyonası'nda Ahmet Öztürk'e üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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