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Araban Kaymakamlığı'ndan Öğrencilere Nakdi Yardım

Araban Kaymakamlığı'ndan Öğrencilere Nakdi Yardım
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Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, 4 yıllık fakülte kazanan ve okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Başvurular 22 Ekim-8 Kasım 2024 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden kabul edilecek.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, ilçede 4 yıllık fakülte kazanan ve üniversite okuyan öğrencilere 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, 4 yıllık fakülte kazanan veya okuyan öğrencilere 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, nakdi yardımla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde 4 yıllık fakülte kazanan veya okuyan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bir defaya mahsus 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacaktır. Kaymakamlığımızdan nakdi yardımı almak isteyen ihtiyaç sahibi aileler 22 Ekim-8 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurularını E-Devlet üzerinden yapabilecek. E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız ise öğrenci belgesi ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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