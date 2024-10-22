Araban Kaymakamlığı'ndan Öğrencilere Nakdi Yardım

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, ilçede 4 yıllık fakülte kazanan ve üniversite okuyan öğrencilere 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, 4 yıllık fakülte kazanan veya okuyan öğrencilere 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, nakdi yardımla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde 4 yıllık fakülte kazanan veya okuyan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bir defaya mahsus 7 bin 500 TL nakdi yardım yapılacaktır. Kaymakamlığımızdan nakdi yardımı almak isteyen ihtiyaç sahibi aileler 22 Ekim-8 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurularını E-Devlet üzerinden yapabilecek. E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız ise öğrenci belgesi ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP