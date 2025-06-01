Araban'da Çiftçilere TMO Uyarısı: Randevu Sistemi Başladı

Araban'da Çiftçilere TMO Uyarısı: Randevu Sistemi Başladı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 2025 yılı buğday ve arpa alım kampanyası için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sistemi uygulayacağını duyurdu. Çiftçilerin ürün teslimatı için önceden randevu alması gerektiğini belirtti.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Arabanlı çiftçileri uyararak TMO'nun randevu sistemiyle alım yapacağını söyledi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen, Araban ilçesinde 2025 yılı buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin randevu sistemiyle alım yapacağını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Değerli üreticilerimiz, 2025 yılı buğday ve arpa alım kampanyası kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randevu sistemi açılmıştır. Ürün teslimlerinizi gerçekleştirebilmeniz için önceden randevu almanız zorunludur. Randevu almak için TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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