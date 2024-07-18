Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Burdur'da Kadınlar Tarafından İşletilen El Yapımı Top Dikim Atölyesini Ziyaret Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza, Burdur'da kadınlar tarafından kurulan ve işletilen el yapımı top dikim atölyesini ziyaret etti. Alex de Souza, atölyede yapılan çalışmaları inceledi ve kadın çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.

(BURDUR) - Sezon öncesi kamp çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesislerinde sürdüren Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza, MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar ile birlikte Burdur'da kadınlar tarafından kurulan ve işletilen el yapımı top dikim atölyesini ziyaret etti.

Rektör Hüseyin Dalgar tarafından daha önce kendisine hediye edilen topu çok beğenen Alex, bu topların kadınların el emeğiyle dikildiğini öğrenince Rektör Dalgar'ın davetiyle kadın kooperatifleri tarafından işletilen el yapımı top dikim atölyesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Alex de Souza, Rektör Dalgar ve kooperatif bünyesinde çalışan kadınlardan atölyenin kuruluşu ve el yapımı top dikim sürecini dinledi.

Rektör Dalgar konuğuna özellikle FİFA standartlarında üretilen futbol topları ve uluslararası pazarlara ihraç edilen 'bocce' toplarının üretim aşamaları hakkında bilgiler de verdi. Rektör Dalgar; atölyenin Burdurlu kadınların gücünü ve azmini en güzel şekilde ortaya koyan sosyal bir projenin ürünü olduğunu anlattı ve üniversite olarak her zaman emekçi kadınların yanlarında olduklarını belirtti.

Alex de Souza ise atölye ziyareti sırasında kadınların el emekleriyle dikilen futbol toplarla yakından ilgilendi. Kooperatif çatısı altında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek dikilen topları çalışan kadınlar için imzaladı. Bu atölyede yapılanların takdir edilmesi gereken bir iş olduğunu dile getiren Alex ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadın çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretin sonunda, Alex de Souza'ya Rektör Dalgar ve kooperatif üyesi kadınlar tarafından atölyede üretilen 'Bocce' toplarından hediye edildi.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Alex De Souza Antalyaspor Rektör Burdur Spor Yerel Spor Güncel Haberler

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları

TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları

 AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

Bakmadan Geçme

İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları TFF başkanlık seçim sonuçları! SANDIKLAR AÇILDI! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bornova, Menderes 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Araban, Yavuzeli, Karkamış 18-19 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 18-19 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Beyşehir, Çumra, Seydişehir 18-19 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 18-19 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Aksu, Kumluca 18-19 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! 2024 Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Yaz Olimpiyat Oyunları nerede ve kaç ülke katılıyor? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? CANLI maç izle! (GALATASARAY-AS TRENCİN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanlık seçimi ne oldu, kim kazandı? TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ Temmuz ile Aralık taksit artışı ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Ayaş, Çankaya 18-19 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir?
Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title