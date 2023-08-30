Antalyalı motosiklet tutkunlarının 3024 rakımlı zirvede ağustos ayında kar sevinci

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "Atatürk ve Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenleyen motosiklet tutkunu çiftçi Şaban Dede ve arkadaşları,3024 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan obruklarda kardan şerbet yaparak hem serinlediler hem de oyun havası eşliğinde eğlendiler.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "Atatürk ve Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenleyen motosiklet tutkunu çiftçi Şaban Dede ve arkadaşları,

3024 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan obruklarda kardan şerbet yaparak hem serinlediler hem de oyun havası eşliğinde eğlendiler.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan çiftçi Şaban Dede ve arkadaşları, "Atatürk ve Şehitlere Saygı" yürüyüşü çerçevesinde Batı Toroslar'ın en yüksek noktalarından olan 3024 rakımlı Uyluk Tepesi'ne tırmandı. Obruklara giren motosiklet tutkunları ve beraberindeki yöre halkından oluşan grup, yanlarında pekmez de götürdü. Akdağ'ın zirvesine bayrak diken grup, yorgunluklarını kar şerbeti ile giderdiler. Burada pekmez ve kar karışımından elde ettikleri şerbeti içen vatandaşlar, müzik çalıp eğlendi.

Kuyu içerisinde muhteşem bir güzellik olduğunu belirten Şaban Dede, "Ağustos ayının son günlerindeyiz. Siz sahilde 50 derece hissederken, biz burada sıfır derece hissediyoruz. Farklı ilçelerden arkadaşlarımız var. Böyle bir güzellik yok. Biz bedava karlama yapacağız" dedi. - ANTALYA