Antalya haberleri | Antalya'da çorak topraklar lavanta ile mora büründü

Antalya'nın Kaş ilçesi Yaylakılıçlı Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle dikimi yapılan lavantalar çiçek açtı. Mahallenin çorak tepeleri mora büründü.

Bitkisel üretimin kalitesinin ve verimliliğinin artması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerin ve mahallelerin iklim ve toprak çeşitliliğini dikkate alarak doğru bitki, doğru çeşit seçimi ile fide ve fidan desteği sağlıyor. Ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkileri kendi serasında üreten Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki çiftçiye alternatif gelir kaynağı oluşturuyor.

Bir yıllık emeğin sonucu

Kaş Yaylakılıçlı Mahallesi sakini İbrahim Ülker bir yıl önce hibe olarak aldığı lavanta çeliklerini toprakla buluşturdu. Çorak denilebilecek bir araziye dikim yapan Ülker, şimdi bir lavanta tarlasına sahip oldu. Herkesin bu destekten yararlanmasını tavsiye eden Ülker, "Yaklaşık bir yıldır verdiğimiz mücadele sonucunda şu an lavantalarımız çiçek açmış durumda. Güzel bir görsel görüntü oluşturdu. Köyümüzdeki kırsal alanda ekilip dikilmeyen, işlenmeyen topraklarımızın lavantalarla donatılmasını, bu etrafta gördüğünüz tepelerin lavanta tepesi olmasını istiyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Lavanta yağı çıkartılan ticari bir bitki. Hem toprağımızı erozyondan koruyor hem de hem de değerlendirmiş oluyoruz" dedi.

Muhtar dilekçeleri bekliyor

Yaylakılıçlı Mahalle Muhtarı Yasemin Kocaer de tarımın desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, "Köyümüze kıraç bölgelere dikim yaptık. İkinci yılımızda ürün yetişti. Emeklerimizin sonucunda güzel bir lavanta bahçemiz oldu. Lavanta dikmek isteyen köylülerimizin dilekçelerini bekliyorum" diye konuştu. - ANTALYA