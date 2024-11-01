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Antakya'da Fırıncı Kalifiye İşçi Bulamıyor

Antakya'da Fırıncı Kalifiye İşçi Bulamıyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 yıldır fırıncılık yapan Hilmi Kara, günlük yevmiyesi 2 bin TL olmasına rağmen kalifiye işçi bulmakta zorlandığını belirtiyor. Genç neslin esnaflıktan uzak durması ve işçilerin yüksek ücret talepleri, sektörün büyük bir sorun haline geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 yıldır fırıncılık yapan Hilmi Kara, günlük 2 bin TL yevmiye vermesine rağmen kalifiye işçi bulamadığı için kendi ustalık yapmaya devam ediyor.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 25 yıldır fırın ve kasap işleten Hilmi Kara, aylardır fırın bölümü için işçi arıyor. Son birkaç ayda 6 fırıncı değiştiren Kara, çalışma saatlerini ve günlük yevmiyeyi beğenmedikleri için fırıncıların 1 hafta çalışıp işi bıraktıklarını belirtti. Nitelikli işçi bulamamaktan şikayetçi olan Kara, günlük bin 500 TL ile 2 bin TL ücret vermesine rağmen çalıştıracak kalifiye işçi bulamadığı için kendisi çalışmaya devam ediyor.

"İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü"

İşçilerin fahiş fiyat istemesi üzerine fırında kendisinin çalışmaya başladığını söyleyen Kara, "25 yıllık işletme sahibiyim. Yaşadığımız personel sıkıntısından dolayı kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Kasap olsun veya fırın olsun eleman bulamıyoruz. Genel olarak esnafın problemi bu. Yeni genç nesil esnaflığa yönelmiyor ve kolay para kazanmanın derdindeler. İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü. İşleri kendimiz yapıyoruz. Son birkaç ayda 5 veya 6 işçi fırın işini bırakarak gitti. İşçiler çalışma sistemini, ücretini ve saatlerini beğenmiyorlar. İstedikleri fahiş ücretler, yaptığımız işe değmiyor. Bu yüzden çalışmıyorlar" dedi.

"Günlük bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz"

Günlük 2 bin TL vermesine rağmen fırında çalışacak işçi bulamadığını söyleyen Kara, "Günlük bin 500 TL ile 2 bin TL arasında para veriyoruz. Bir türlü işçileri para konusunda memnun edemiyoruz ve daha fazlasını istiyorlar. İşçinin beklentisi 2 bin TL ile 3 bin TL arasında. Yani bizden daha fazla kazanmak istiyorlar. Fırınlara göre değişir, bizim fırınımız zor değil. Günde fırın bölümünde bir çuval un bile bitiremiyoruz. Yaptığımız işe göre verdiğimiz para yine çok fazla. Günlük bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz. Kalıcı eleman bulamıyoruz. Bir hafta çalışıp, sonra gidiyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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