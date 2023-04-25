Ankara Kent Konseyi, Başkentin 100. Yılını Akademik Çalıştayda Masaya Yatıracak

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yıl dönümünde Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü (CNRS) ile birlikte “100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Haline Gelmek” başlıklı bir çalıştay düzenlemeye hazırlanıyor.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yıl dönümünde Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü (CNRS) ile birlikte "100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Haline Gelmek" başlıklı bir çalıştay düzenlemeye hazırlanıyor.

AKK ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle "100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Haline Gelmek" başlıklı bir akademik çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda, Başkentte kentsel mekanların sembolik ve politik anlamının kentleşme, kentin morfolojisi ve kent sakinlerinin gündelik yaşamı üzerindeki etkisi ile Başkentte üretim, kültür ve mekan konuları masaya yatırılacak.

Akademisyenlerin Ankara'nın Başkent olmasıyla birlikte geçen 100 yılın tüm boyutlarını ele alacağı çalıştayın, açılış konuşmalarını Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve CNRS Koordinatörü Prof. Dr. Gülçin Erdi yapacak.

Yarın başlayacak ve 27 Nisan'da da devam edecek çalıştayın ilk günü, Fransız Kültür Merkezi'nde; ikinci günü ise Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda yapılacak. Programın Fransız Kültür Merkezi'ndeki ilk gününde 'başkentlik' olgusunun sembolik ve siyasi anlamı ile Başkentte değişen bellek ve mekanlar ele alınacak. Programın AKK Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki ikinci gününde ise Başkentte üretim, kültür ve mekan olguları ele alınacak. Çalıştay, Ankara üzerine araştırma yapan genç araştırmacıların sunumlarıyla sona erecek.

Cumhuriyetin 100. yılında alanında bir ilk olacak etkinliğe yüz yüze katılım ücretsiz olacak. Çevrimiçi katılım için clararivasspacepol@gmail.com e-posta adresine katılım talebinin bildirilmesi gerekecek.