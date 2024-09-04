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Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grubu Kütahya'da Görev Yaptı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Kütahya'da devriye görevi yaparken çocukların ilgisini çekti. Atlı polisler, Kütahyalılara atlarla ve yaptıkları görevler hakkında bilgi verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Atlı Polis Grup Amirliği ekiplerinin, Kütahya'nın cadde ve sokaklarındaki devriyesi, renkli görüntülere sahne oldu. Atlı polislere özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu.

Ankara Atlı Polis Grup Amiri Mahmut Kılınç, Kütahyalılara atlarla ve yaptıkları görevler ilgili olarak bilgiler verdi. Kılınç, "Kütahya valimiz Musa Işın'ın daveti üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'nden görevlendirilen Alaz, Tuğrul, Ayyüce, Asutay, Göktürk ve Murat isimli atlar ve binicileri ile Kütahya ilimizde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri ve kent merkezinde devriye görevleri ifa edilmiştir. Halkımızın yoğun ilgisine teşekkür ederiz" dedi.

Kütahyalı vatandaşlar da, devriye sırasında atları bir süre severek, atlı polislere görevlerinden başarılar dilediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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