Ankara'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Pazarda, küçükbaş hayvanlar ortalama 10 bin ile 25 bin lira, büyükbaş hayvanlar da 90 bin ile 300 bin lira aralığında satılıyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaş yoğunluğunun olduğu Çimşit hayvan pazarlarında kurbanlık bakan vatandaşlar, besicilerle pazarlık yapıyor. Pazarda, küçükbaş hayvanlar ortalama 10 bin ile 25 bin lira, büyükbaş hayvanlar da 90 bin ile 300 bin lira aralığında satılıyor.

Ağrı'dan Ankara'ya gelen besici Zafer Bora, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "100 tane malımız var. 20 tane düve, 80 tane dana var. 70'e yakın satıldı. En ucuzu 90 bin liraya sattık. En pahalısını 900 kilogram civarında 210 bin liraya sattık" dedi.

Ankara'da en yoğun pazarın burası olduğunu belirten Bora, fiyatların normal olduğunu dile getirerek, "Geçen seneye göre biraz düştü. Geçen sene hastalık çıktı biraz düştü ama bu sene hastalık yok. Son 10 gün kala bakalım ne olacak? Çadıra gelmeden önce çiftliklerde 260 ile 270 lira civarında satıyorduk. Şimdi 800 kilogram gelen bir mal 250 bin civarında geliyor. Zaman kısaldı artık almaları lazım" ifadelerini kullandı.

Tokat'tan Ankara'ya gelen besici Ömer Güler ise "Tokat'ın Dumanlı yaylasının hayvanlarını getirdik. Bizim hayvanlarımızın eti her derde devadır. Tokat'tan geldik ve 6 aydır içeride besideydi iki bin rakımlık yayladan geldi besiye girdi. 6 aydır yediriyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kurban alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara da değinin Güler, "Hayvanın evrakı pasaportu olmalı. 2 yaşını doldurmuş olmalı. Ağzına iki tane kazma dişini çıkartması lazım" dedi.

Ankara'ya 23 tane kurbanlık getirdiğini söyleyen Güler, "Daha iki gün oldu geleli. 8 tanesini sattım. 15 tane kaldı onu da bu hafta bitiririm Allah'ın izniyle. Yetişen alıyor bu sene hayvan kalmaz" ifadesini kullandı.

Kurbanlık almak için pazarı gezen vatandaşlardan Durmuş Çakır ise "Kurban almaya geldik nasip olursa. Hayvan alacağım yerin doğunun olması lazım. Başka bölgenin hayvanını almak istemiyorum. Doğunun hayvanından memnunum. Doğunun hayvanının almak için geziyorum çadırları" diye konuştu. - ANKARA