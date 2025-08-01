Ankara'da Ekmeğe Yüzde 20 Zam
Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ağustos'tan itibaren 12.5 liradan 15 liraya yükseldi. Zam kararı, Ankara Fırıncılar Odası tarafından açıklandı.
Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı bugünden itibaren 15 liraya yükseltildi.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Alnıaçık, 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 12.5 liradan 15 liraya yükseleceğini belirtti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel