Ankara'da Ekmeğe Yüzde 20 Zam

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ağustos'tan itibaren 12.5 liradan 15 liraya yükseldi. Zam kararı, Ankara Fırıncılar Odası tarafından açıklandı.

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı bugünden itibaren 15 liraya yükseltildi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Alnıaçık, 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 12.5 liradan 15 liraya yükseleceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
THY'den yeni karar: Bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak

THY'den yeni karar! O bagajlar artık uçağa alınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.