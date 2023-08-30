ANDA Palandöken'in zirvesine tırmandı

ANDA Erzurum Arama-Kurtarma Ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Palandöken Dağı'nın 3200 metre zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Mazlumun olduğu her yere Türk'ün vefalı elini uzatma gayesinde olduklarını söyleyen ANDA Derneği Erzurum Temsilcisi Muhittin Aydın, "Bünyesinde görev yapan toplam 17 merkezde, eğitimli gönüllüleri 900'ü aşan Türkiye'nin AFAD ile akredite edilmiş ANDA'nın 2017 yılından bu yana ülkemizde meydana gelen tüm doğal afetlerde seferber olmuş, ülkemiz ve vatandaşların yaralarını sarmak adına gayret göstermektedir. Bizlerde bu gün Anadolu'nun zirvesine, Palandöken'in 3200 metredeki en uç noktasında arkadaşlarımızla birlikte tırmanış gerçekleştirdik. Bu vesile ile vatanımızın birliği ve dirliği için hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak istedik." dedi. - ERZURUM