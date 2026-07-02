Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Kuzucu: "Kiraz Üreticisi Maliyetinin Altında Satış Yapıyor"

(ISPARTA) - Haber: Gökdeniz CAN

Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Elif Uzel Kurucu, kiraz üreticilerinin maliyetinin altında satış yapmak zorunda kaldığını belirterek hükümeti acil çözüm üretmeye çağırdı.

Kurucu, Isparta'nın Uluborlu ve Senirkent ilçelerine yaptıkları ziyaretlerin ardından kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kiraz üreticilerinin artan maliyetler karşısında ürünlerini zararına satmak zorunda kaldığını belirten Kurucu, tarımda yaşanan sorunların temelinde plansızlığın bulunduğunu söyledi.

Kurucu, üreticilerle bahçelerde ve kahvehanelerde bir araya geldiklerini belirterek, "Biz geçtiğimiz günlerde Senirkent'te ve Uluborlu'daydık. Hem bahçelerde hem kahvelerde hem üreticiyle bir araya gelerek bu problemi kendi gözlerimizle tekrar görmüş olduk. Aslında dertleşmiş olduk. Ben böyle memleketin dertli insanlarıyla bir araya gelip, biz de aynı derdi yaşıyoruz hissiyatını vermenin bir siyasi parti olarak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ÜRETİCİ MALİYETİNİN ALTINDA VERMEK ZORUNDA KALIYOR"

Kiraz üreticisinin içinde bulunduğu ekonomik tabloya dikkati çeken Kurucu, işçilik maliyetlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Bir işçinin günde ortalama 40 kilo kiraz toplayabildiğini, işçi maliyetinin ise kilogram başına yaklaşık 50 lira olduğunu anlatan Kurucu, "Bunun içerisine gübre fiyatlarını, mazotu ve bahçenin diğer giderlerini dahil ettiğimizde maliyetler 60-70 liraya ulaşıyor. Ancak bizim gördüğümüz şey şu; üretici maalesef kendi maliyetinin çok daha altında bunu vermek zorunda kalıyor" diye konuştu.

Tarımdaki sorunların temelinde planlama eksikliği olduğunu savunan Kurucu, "Kiraz üretiminde Anahtar Parti'nin tarım politikalarında yer alan bir havza koordinasyon kurulumuz var. Burada bir ürünün ne kadar üretilmesi gerektiğiyle ilgili çalışma olmak zorunda. Üniversitemizde çok kıymetli hocalarımız var, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz var, ticaret borsamız var, çiftçilerimiz var. Bunların bir araya geldiği bir koordinasyon ekibi hayalimiz var" dedi.

Arz ve talep dengesinin doğru kurulamadığını ifade eden Kurucu, "Üreticinin bu kiraza yönelmesi, arz miktarının talebin karşısında daha fazla kalması durumunda bugün yaşadığımız problemler ortaya çıkıyor. Buradaki eksikliğimiz plan eksikliğidir" diye konuştu.

"PANCARDA SİSTEM VAR, KİRAZDA YOK"

Tarımsal planlamaya örnek olarak şeker pancarı üretimini gösteren Kurucu, şu ifadeleri kullandı:

"101 yıldır bu ülkede pancar üretiliyor. Bir pancar üreticisi bahçesinde çalışırken hiçbir zaman dönüp de ben bu pancarı kaça satacağım diye düşünmez. Çünkü burada bir sistem vardır, bir işleyiş vardır. Demek ki bizim burada da bir planımız olması lazım. Bugün kiraz için, dün gül için, yarın elma için konuşacağımız ürünlerdeki en büyük sıkıntımız plansızlıktır" dedi."

Üreticilerin tarımdan uzaklaşma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kurucu, en büyük sıkıntının plansızlık olduğunu söyledi.

Kurucu, "Bu plansızlık var olduğu müddetçe çiftçimizi bu durumda görmeye devam edeceğiz. Ben çiftçilerimizi üretim yapmaktan vazgeçme hattında görüyorum ve bu çok ciddi bir durumdur. Bu insanları üretimde tutabilmek için acil planlara ihtiyacımız vardır. Bu planlar devlet planlama anlayışıyla, bu ülkenin bilenleriyle, çiftçileriyle birlikte hazırlanmalıdır" diye konuştu.

"İHRACATTA REKABET GÜCÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ"

Kiraz üretiminde ihracatın önemine de değinen Kurucu, "Kirazda bizim en kıymetli noktamız ihracattır. Ancak uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle ihracatta rekabet edecek gücümüz kalmıyor. Doların baskılanması sonucunda ihracat yapabilecek kudretimiz azalıyor. Bunun ne kadar yanlış bir politika olduğu artık hem üreticiden hem de toplumun her kesiminden net şekilde görülüyor. Bu konuda da hükümeti acil şekilde toparlanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA