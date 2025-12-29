Çiçek sürprizi yapmak isteyen bu otomata geliyor

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi kampüsünün içine yerleştirilen çiçek otomatı görenlerin dikkatini çekiyor.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde rektörlük binasına yakın bir noktaya çiçek otomatı konumlandırıldı. Eskişehir'de faaliyet gösteren çiçekçi tarafından kampüse yerleştirilen otomat içindeki çiçekleri görenle, oldukça şaşırarak inceleme yapıyor. Kredi kartı ile yapılan ödeme sonrasında alınan çiçeklerin genellikle fiyatı 750 ile bin 250 TL arasında değişiyor. Özellikle kız öğrencilerin çok yakından incelediği otomat dikkat çekiyor.

"Fiyatlar çiçekçilere göre biraz daha yüksek sanki"

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci olan 19 yaşındaki İrem Duş, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bunu da çeşitli sosyal medya kaynaklarında gördüm. Gerçekten çok hoşuma gitti, tatlı duruyor. Ben bunun tutacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel ama 14 Şubat'a doğru yapılsa bence daha mantıklı olabilirdi. Şu anda da güzel bence. Çiçekler çok güzel duruyorlar. Fiyatlar çiçekçilere göre biraz daha yüksek sanki. Umarım buradan bir çiçek bekliyorum" dedi.

"Beğenen buradan alır, beğenmeyen yine gider kendi çiçekçisinden alır"

Otomatın alışverişi kolaylaştırdığını söyleyen 21 yaşındaki Emirhan Ballı, "İlk gördüğümüzde şaşırdık. Böyle bir uygulama yapılmasını beklemiyordum. Bir anda buraya getirildi. Bence sevgililer, çiftler ve özel günler için güzel bir uygulama. Tabii artık günümüzde teknoloji de geliştiği için, çiçekleri böyle aletlerin içinden alabiliyoruz. Aslında daha da kolaylaştırıyorlar. Beğenen buradan alır, beğenmeyen yine gider kendi çiçekçisinden alır. Bu anlamda çok bir şeyi etkileyeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

"Daha düşük bir fiyatta olabilirdi"

Otomatın dükkana göre çok daha az maliyetli olduğunu dile getirip fiyatların daha uygun olabileceğine vurgu yapan Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci olan Şule Keskin, "Ben bunun daha önce yurt dışında yapıldığını bir yerde okumuştum. Aynı şeyin Türkiye'de de yapılması hoş olmuş. Biz öğrenciyiz ama fiyatlar çok pahalı gözüküyor. Burada dükkanların ödediği elektrik, su ve doğal gaz gibi faturaları yok. O yüzden daha düşük bir fiyatta olabilirdi." - ESKİŞEHİR