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Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Kayseri'de Düzenlenecek

Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Kayseri'de Düzenlenecek
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenecek toplantıya TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve 17 oda başkanı katılacak.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Anadolu Odaları Platformu Toplantısı düzenlenecek.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nca, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nun da katılacağı Anadolu Odaları Platformu Toplantısı düzenlenecek. 12 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak toplantıya 17 oda başkanı ve yöneticileri de katılacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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