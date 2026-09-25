Amedspor maçları sonrası kutlamalarda korna ve havai fişeğe sağlık uyarısı geldi

Amed Sportif Faaliyetler'in maçlarının ardından kentte artan korna ve havai fişek kullanımı, toplum sağlığı ve çevre üzerindeki etkileriyle gündemde. Konuya dair açıklama yapan Amed Sağlık Platformu ve taraftar grupları, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler'in maçlarının ardından kentte düzenlenen kutlamalarda artan korna ve havai fişek kullanımının toplum sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Amed Sağlık Platformu ve taraftar grupları basın açıklaması düzenledi. Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. İbrahim Azarak, her maçtan sonra, bir sevinç fırtınası yaşadıklarını fakat bunu abarttıklarını söyledi. Azarak, "Bu sevinçte tabii ki bütün halkımız bu mutluluğu hak ediyor. Amedspor'un kentimizin bir değeri, kentimizin aynası olduğunu düşünüyoruz. Yalnız bu sevincin, yaşamı olumsuz etkileyecek ve zarar verecek boyuta gelmesi, bir sivil platform olarak bizi harekete geçirme noktasında itici güç oldu. Çünkü bu sevinçte maalesef çok yüksek korna sesleri, havai fişekler, hatta silah ve gerçek mermilerin kullanıldığı bir boyuta varıldı. O yüzden maalesef yaralanmalar oldu. Bunun daha ileri boyutlara gitmemesi için bir basın açıklaması yapma gereği duyduk" dedi.

SES Diyarbakır Şubesi adına konuşan İlknur Ayık, maçların ardından yapılan kutlamalarda yoğun şekilde kullanılan araç kornaları ve havai fişeklerin, sevincin ötesine geçen ciddi bir gürültü kirliliğine dönüştüğünü dile getirdi. Ayık, "Saatlerce süren korna sesleri ve art arda patlatılan havai fişekler yalnızca yüksek ses değildir. Hastaları, yaşlıları, bebekleri, çocukları, nöbetten çıkan sağlık emekçilerini ve dinlenmeye çalışan binlerce insanı etkiliyor. Hayvanlar içinse bu ani ve şiddetli sesler çok daha ağır bir korku ve stres kaynağına dönüşebiliyor. Havai fişeklerin oluşturduğu sorun yalnızca gürültüyle de sınırlı değil. Ardında bıraktığı atıklar, havaya yayılan partiküller, yaygın is ve kenti yaşayan kuşlar ile diğer canlılar üzerindeki etkileri nedeniyle kutlamalarımızın ekolojik yönünü de yeniden düşünmek zorundayız. Çünkü bizim için Amedspor yalnızca 90 dakika boyunca desteklediğimiz bir futbol takımı değildir. Amedspor bu kentin hafızasıdır, kültürüdür, dayanışmasıdır. Tribünlerinde yalnızca futbolun değil, doğanın, yaşamın ve ekolojik mücadelenin de sesini yükselttiği bir değerdir. Bu nedenle Amedspor yalnızca bizim takımımız değildir. Bir çocuğun da takımıdır, bir yaşlının da takımıdır, bir sokak hayvanının da takımıdır, bir kuşun da takımıdır, bir ağacın da takımıdır. Amedspor'u sevmek, onu temsil ettiği değerleri de yaşatmayı gerektirir."

Amedspor taraftar grubu temsilcilerinden Metin Çindemir ise trafik sorununa değinerek çevre illerden gelen vatandaşların gece geç saatlerde evlerine döndüklerini ifade etti. Çindemir, "Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Amedspor geçen yıl Süper Lige yükseldi. Biz haliyle bu kentin geçmişten gelen üzüntüleri, kederleri var. İnsanımız tabii ki buna sevinmek istiyor, sevinecek. Biz Amedspor taraftarları Türkiye'de örneğiz. Küfür konusunda olsun, olaylar konusunda olsun, biz hep örnek olduk. Maalesef bu yıl Süper Lige çıktıktan sonra tabii ki sevincimiz hakkımız, sevineceğiz. Yalnız şöyle bir durum yaşanıyor, son dönemde, son üç-dört maçta şunu gördük, sevincimiz biraz fazla ölçüyü kaçırmış ki sağlık çalışanı arkadaşlarımız da farklı kurumlar da dikkatini çekmiş. Dedikleri gibi biz bu konuda örnek olmuşuz, bundan sonra da örnek olacağız. Bütün Amedspor taraftarlarından, bütün Amedspor sevdalılarından ricamızdır. Tabii ki sevineceğiz, sevinmek istiyoruz, sevinmek hakkımızdır. Ama bunu yaparken şunu göz önünde bulundurmamız lazım, şehir dışından gelen taraftarlar var, şehir dışından gelen misafirlerimiz var. Çıkışta bunlar gecikiyorlar, gidemiyorlar. Hastalarımız var. Zaten bu şehir içindeki olumsuzlukları arkadaşlar dile getirdi. Ben de farklı bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle dışarıdan gelip çıkmak isteyen ve çıkamadığından dolayı gece geç saatlere kadar trafikte kalanlar oluyor. Bunlar da uzun yoldan geliyor, çevre illerden geliyor. Bildiğiniz gibi Amedspor sadece Diyarbakır'ın ya da bu şehrin değil, bu bölgenin takımıdır. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız da mağdur oluyor. Taraftarlarımıza çağrımızdır. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Her konuda olduğu gibi Türkiye'de örneğiz. Bu konuda da örnek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı