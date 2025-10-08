Haberler

Amatör Spor Haftası Niğde'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda yapılan açılış töreniyle başladı. 6-11 Ekim 2025 tarihleri arasında kutlanacak hafta boyunca çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Niğde'de başladı.

6-11 Ekim 2025 tarihleri arasında kutlanacak hafta kapsamındaki açılış töreni, Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yapılan açılış konuşmalarının ardından, çeşitli branşlarda başarı gösteren sporculara "Sporun EN'leri" ödülleri takdim edildi. Açılışın ardından spor stantları gezildi ve farklı branşlarda yapılan gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. "Gençliğin enerjisi, sporun birleştirici gücüyle buluşuyor" sloganıyla kutlanan Amatör Spor Haftası boyunca, Niğde genelinde çeşitli spor etkinlikleri düzenlenecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
