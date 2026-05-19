Amasya'da taşkın seraları vurdu

Amasya'da yağışlar sonrası Yeşilırmak'ta taşkın meydana geldi, 3 bin 900 dekar tarla ve bin 950 dekar sera sular altında kaldı. Çiftçiler büyük zarar bildirdi, CHP milletvekilleri bölgede incelemelerde bulundu.

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Yeşilırmak'ta meydana gelen taşkın nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü. CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, taşkının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Çiftçiler zaralarının fazla olduğunu vurguladılar.

Amasya Merkeze bağlı Büyük Kızılca Köyü başta olmak üzere Aksalur, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice Mahallesi ve Ziyaret Beldesi'inde toplamda tarla vasfında 3 bin 900, sera vasfında bin 950 dekar tarım arazisini taşkın suları vurdu. Özellikle sebze üretiminin yoğun olduğu bu köylerdeki seralar, sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Çiftçiler, taşkının dere ıslah çalışmalarının yapılmaması ve HES'lerden bırakılan sulardan kaynaklandığını öne sürdü. Seralarda yaklaşık 2 metreye ulaşan su nedeniyle üreticilerin büyük maddi kayıp yaşadığı belirtildi. Yetkililer, bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerin zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi.

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Büyük Kızılca Köyü'nde serası bulunan 70 yaşındaki çiftçi Fehmi Sığırcı, seracılığın masraflı bir iş olduğunu vurguladı. Taşkın nedeniyle serası sular altında kalan Sığırcı, "Yapacak bir şey yok, Allah'tan gelen bir afet." dedi.

Zarar gören alanların yetkililer tarafından kayıt altına alındığını belirten Sığırcı, farklı bölgelerde de çalışma yapılacağını söyledi. Domates, salatalık gibi ürünlerin zarar gördüğünü aktaran üretici, "Geçim kaynağımız bu. Şu anda amacımız kendimizi acındırmak değil. Fide parası var. İnsan geçimini sağlayamadığı zaman bankalardan kredi kullanıyor. Bunlar kazanılırsa ödenecek borçlar; kazanamazsak bilemiyoruz" diye konuştu.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, taşkının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA
