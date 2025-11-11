ALTSO ve TKDK'dan IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı

ALTSO ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğiyle IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ALTSO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak TKDK Uzmanları Sevcihan Ulusoy İlhan ve Mehtap Ayşe Köse katıldı. Toplantıda; Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması gibi alanlarda faaliyet gösteren firma yetkililerine destekler anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Eray Erdem, "Güzel şehrimiz Alanya'nın destek ve teşviklerden en iyi biçimde yararlanması konusunda gerçekleştirdikleri etkinliklere bir yenisini aha eklemenin mutluluğun yaşadığını" dile getirdi.

Destek çağrılarına sessiz kalmamaları gerektiğinin altını çizen Erdem "Bölgeler arası sürdürülebilir ekolojik ve ekonomik denge için önem arz eden bu önemli toplantıda özellikle üretimden pazarlamaya, pazarlamadan satışa kadar güçlü bir bağ oluşturulma konusunda verilecek destekler anlatıldı. Bu toplantıdan önce de İPARD'ın farklı sektörlerde verdiği teşvik ve destekler anlatılmıştı. Bununla beraber KOSGEB ve BAKA olmak üzere çok sayıda payda kurumla yürütülen destek programlarına da ev sahipliği yapmıştık. Üye iş insanlarımızın bu destek çağrılarına sessiz kalmamaları ve işlerini geliştirmek için gerekli hazırlıkları yaparak başvurularını tamamlamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

TKDK Uzmanları Sevcihan Ulusoy İlhan ve Mehtap Ayşe Köse de genel olarak soru cevap şeklinde geçen toplantının son bölümünde; başvuruların, 18.11.2025 tarihinde kabul edilmeye başlanacağını, Online Proje Başvuru Sisteminin 24.12.2025 tarihi saat 18: 00'de kapatılacağını, başvuruların son teslim tarihinin ise 29.12.2025 tarihi olduğunu ifade ettiler. - ANTALYA