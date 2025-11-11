Haberler

ALTSO ve TKDK'dan IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ALTSO ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, IPARD III Programı kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili destekler anlatıldı. Toplantıya katılan TKDK uzmanları, başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi.

ALTSO ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğiyle IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ALTSO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak TKDK Uzmanları Sevcihan Ulusoy İlhan ve Mehtap Ayşe Köse katıldı. Toplantıda; Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması gibi alanlarda faaliyet gösteren firma yetkililerine destekler anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Eray Erdem, "Güzel şehrimiz Alanya'nın destek ve teşviklerden en iyi biçimde yararlanması konusunda gerçekleştirdikleri etkinliklere bir yenisini aha eklemenin mutluluğun yaşadığını" dile getirdi.

Destek çağrılarına sessiz kalmamaları gerektiğinin altını çizen Erdem "Bölgeler arası sürdürülebilir ekolojik ve ekonomik denge için önem arz eden bu önemli toplantıda özellikle üretimden pazarlamaya, pazarlamadan satışa kadar güçlü bir bağ oluşturulma konusunda verilecek destekler anlatıldı. Bu toplantıdan önce de İPARD'ın farklı sektörlerde verdiği teşvik ve destekler anlatılmıştı. Bununla beraber KOSGEB ve BAKA olmak üzere çok sayıda payda kurumla yürütülen destek programlarına da ev sahipliği yapmıştık. Üye iş insanlarımızın bu destek çağrılarına sessiz kalmamaları ve işlerini geliştirmek için gerekli hazırlıkları yaparak başvurularını tamamlamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

TKDK Uzmanları Sevcihan Ulusoy İlhan ve Mehtap Ayşe Köse de genel olarak soru cevap şeklinde geçen toplantının son bölümünde; başvuruların, 18.11.2025 tarihinde kabul edilmeye başlanacağını, Online Proje Başvuru Sisteminin 24.12.2025 tarihi saat 18: 00'de kapatılacağını, başvuruların son teslim tarihinin ise 29.12.2025 tarihi olduğunu ifade ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.