Altınordu Belediyesi, 2 Bin Kişiye İstihdam Hedefiyle Tekstil Park Atölyesi İnşaatını Tamamladı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 2 bin kişiye istihdam hedefi ile yapımına başlanan tekstil park atölyesinde çalışmalar yüzde 80 tamamlandı. Belediye Başkanı Aşkın Tören, proje ile tersine iş gücü göçünü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 2 bin kişiye istihdam hedefi ile yapımına başlanan tekstil park atölyesinde çalışmalar yüzde 80 tamamlandı. Belediye Başkanı Aşkın Tören, proje ile tersine iş gücü göçünü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Altınordu Karacaömer Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan tekstil park inşaatında çalışmalar son aşamaya geldi. İki etaptan oluşan projenin birinci etabının 2024 yılı şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in girişimleriyle bakanlıklar ile müştereken yürütülen projenin birinci etabında 700 ile bin kişi, ikinci etabı tamamlandığında ise şehirde yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

"İstihdam odaklı altyapılarımızı oluşturduk"

Şehrin önemli sosyal sorunlarından biri olan işsizliğin çözümü için rol üstlendiklerini belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, "İstihdam politikalarıyla insanımızı kendi şehrinde iş üretir hale getirerek, Altınordu'muzu bölgemizin marka şehri yapmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu hedeflerimiz doğrultusunda özellikle gençler ve kadınların işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, işgücü piyasasının sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine imkan sağlayacak politikalar belirledik ve politikalarımızı uyguluyoruz. Ordu işgücü piyasasının talep, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve Altınordu'nun gelecek yıllarını planlayabilmek adına 'Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi ve Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi' gibi istihdam altyapılarını öncelikle oluşturduk" ifadelerine yer verdi.

"Göçü tersine çevirmek istiyoruz"

Tören, geç veren değil göç alan bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu alandaki en büyük yatırımımız ise tekstil park projemiz. İki etaptan oluşan projemiz tamamlandığında yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sunacağız. Bu projemiz ile yeni yatırımcı ve girişimciler için Altınordu'muzu bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacağız. İnşallah bu süreçleri tamamladığımızda bu şehrin göç olgusunu yenebileceğimiz, hatta tersine iş gücü göçüne de çevirebileceğimiz yeni bir dönemin başlangıcına hep birlikte şahitlik edeceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU