Almanya'da Yabancılar Daha Fazla Kira Ödüyor

Almanya'da Yabancılar Daha Fazla Kira Ödüyor
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Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin araştırmasına göre, yabancı kiracılar Alman pasaportlulara göre ortalama yüzde 9,5 daha fazla kira ödüyor. Bu fark, özellikle küçük yerleşim yerlerinde belirginleşiyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin Mikrozensus 2022 araştırması, ülkede yabancıların Alman pasaportlulara göre yüzde ortalama 9,5 daha fazla kira ödediğini ortaya çıkardı.

Araştırmada bu farkın bir kısmının, Alman kiracıların genellikle daha büyük evlerde oturmasından kaynaklandığı belirtildi. Buna göre, büyük dairelerin metrekare fiyatı daha düşük olduğu için bu durum istatistiklere de yansıyor. Ayrıca, Alman vatandaşları daha uzun süredir kiracı oldukları için eski kira sözleşmelerinden kaynaklanan fiyat avantajlarına sahipken, yabancılar bu avantajdan yeterince faydalanamıyor.

Küçük yerleşim yerlerinde ayrımcılık daha belirgin

Ancak aynı dairede 20 yıl ve üzeri kalan yabancıların bile Almanlara kıyasla yüzde 9,1 oranında daha fazla kira ödediği tespit edildi. Bu fark, kira süresi 10 ila 15 yıl arasında olanlar için yüzde 7, bir yıldan kısa olanlar için ise yüzde 3,5 seviyesinde.

Yabancıların ödediği kira farkının, yaşanılan yerin büyüklüğüne göre de değiştiği belirtildi. 50 bin ile 100 bin nüfuslu orta büyüklükteki şehirlerde fark yüzde 6,6 seviyesindeyken, 10 binin altındaki küçük yerleşim birimlerinde bu oranın yüzde 10,6'ya kadar çıktığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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