Almanya'da Kuş Gribi Salgını: Binlerce Hayvan İtlaf Edildi

Güncelleme:
Almanya'nın farklı bölgelerinde hızla yayılan kuş gribi (H5N1) vakaları nedeniyle binlerce kanatlı hayvan itlaf edilirken, Federal Tarım Bakanlığı çözüm arayışında. Bakanlık, üreticileri biyogüvenlik önlemlerine çağırdı.

Almanya'da ilk olarak bir hafta önce ortaya çıkan kuş gribi (H5N1) vakaları hızla artmaya devam ediyor. Vakaların ilk görüldüğü Brandenburg eyaletinde 9 binden fazla ördek, hindi ve kaz itlaf edilirken, Linumer göleti çevresinde binden fazla turna öldü. Brandenburg eyaletinin Oberhavel bölgesinde bulunan bir çiftlikte ise 5 binden fazla kaz itlaf edildi. Vakaların görüldüğü çiftliklerin çevresinde 3 kilometrelik koruma alanı ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturuldu. Bölgeye girişlerde uyarı tabelaları yerleştirildi. Baden Württemberg eyaletinde yer alan Ulm kentinin kuzeyinde bulunan bir kümes hayvancılığı çiftliğinde yaklaşık 15 bin hayvan itlaf edildi. Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya eyaletleri de kuş gribi vakalarının arttığı eyaletler olarak öne çıkıyor.

Kuş gribi Berlin'e ulaştı

Berlin'de de ilk kuş gribi vakası ölü bulunan iki turnanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından doğrulandı. Almanya'da hayvan hastalıklarından sorumlu olan Friedrich Loeffler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada kuş gribi risk değerlendirmesi 'yüksek' seviyeye çıkarıldı. Sonbahar mevsimi nedeniyle güneye göçen turna kuşları arasındaki kuş gribi yayılımının Almanya'da daha önce görülmemiş düzeye ulaştığını, bunun da göç yolundaki kümes hayvanlarına bulaşma riskini artırdığını belirten Enstitü, virüsün hem kümes hayvanları hem de yabani kuşlarda hızla yayılma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Bakanlık alarm durumuna geçti

Almanya'da artan kuş gribi vakaları sonrası Federal Tarım Bakanı Alois Rainer, bakanlığın ilgili kurumları ve eyalet yönetimleriyle atılacak adımları görüştü. Koordineli bir mücadele ile vakaları kontrol altına almak isteyen bakanlık eylem planına ilişkin bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Tarım Bakanlığı, üreticileri "azami biyogüvenlik önlemleri" almaya çağırırken şüpheli hastalık veya ölüm vakalarının derhal veteriner otoritelere bildirilmesini istedi. Bakanlık uzmanları, kuş gribinin insanlar arasında bulaşıcı olmadığını ancak ölü kuşlarla temas edilmemesi gerektiğini vurguladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
