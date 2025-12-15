Haberler

Almanlar Noel tatili için Türkiye'yi tercih ediyor

Güncelleme:
Çin merkezli seyahat acentesi Trip.com'un verilerine göre, Almanlar bu yıl Noel tatillerini geçirmek için Türkiye'yi tercih edenler arasında ikinci sırada yer aldı. Özellikle sıcak ve kültürel açıdan zengin destinasyonlara yönelen Alman turistler, yılbaşında ise Avrupa ülkelerini tercih ediyor.

Türkiye, Çin merkezli seyahat acentesi Trip.com tarafından yayınlanan Alman seyahatçilerin bu yıl Noel tatillerini geçirmek için tercih ettiği ülkeler listesinde ikinci sırada yer aldı.

Çin merkezli seyahat acentesi Trip.com'un verilerine göre Alman tatilciler, bu yılki tatil sezonunda iki aşamalı belirgin bir seyahat trendi sergiliyor. Buna göre Almanlar, Noel döneminde sıcak ve uzak ülkeleri, yılbaşı döneminde ise daha kısa ve yakın tatil duraklarını tercih ediyor. Araştırmaya göre Alman turistler, sıcak destinasyon olarak Türkiye'yi, uzun mesafeli seyahatler için ise Tayland'ı öne çıkarıyor. Araştırmada, 20-26 Aralık tarihlerini kapsayan Noel haftasında Alman seyahat severlerin özellikle Asya ve Akdeniz bölgesindeki sıcak iklimli ve kültürel açıdan zengin konumlara yöneldiği belirtilirken, Almanların bu zamanlarda en fazla rezervasyon yaptığı 10 ülkenin sıralandığı listede 1. sırayı Tayland, 2. sırayı Türkiye, 3. sırayı ise İspanya aldı. Çin'in 4. sırada bulunduğu listede Yunanistan ise 10. sırada geliyor.

Almanlar, yılbaşı için diğer Avrupa ülkelerine seyahat ediyor

Noel sonrası dönem olan 27 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında ise Almanların seyahat tercihleri, yılbaşı için daha kısa tatiller doğrultusunda daha çok Avrupa içi destinasyonlara kayıyor. Bu dönemde seyahat tercihleri, kısa mesafe seyahatlerde yüzde 55 oranıyla İngiltere, İspanya, Fransa olarak; orta mesafe seyahatlerde ise yüzde 28 oranında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır olarak sıralanıyor. Bu ülkeleri yüzde 17'lik bir oranla takip eden uzun mesafe seyahatlerde ise Tayland, Çin ve Japonya yer aldı.

Seyahat analistleri, söz konusu iki aşamalı trendin Alman tatilcilerin tatil sürelerini ve bütçelerini daha verimli kullanma eğilimini yansıttığını öne sürüyor. Noel döneminde uzun ve uzak tatiller tercih edilirken, yılbaşı için daha kısa süreli ve yakın duraklar öne çıkıyor. Türkiye'nin hem Noel hem de yeni yıl döneminde popüler duraklar arasında yer alması dikkat çekerken, uzmanlar bu ilgiyi Türkiye'nin coğrafi konumu, kültürel zenginliği ve dört mevsime yayılan turizm imkanlarına bağlıyor. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
