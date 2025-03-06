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ALKÜ Spor Bilimleri Öğrencileri Rektör ile Bir Araya Geldi

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri öğrencileri, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarıları Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile paylaştı. Rektör Türkdoğan, sporculara destek sözü verdi.

Alanlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceleri bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri öğrencileri Rektör Türkdoğan ile bir araya gelerek başarılarını anlattılar.

Türkiye'nin turizm ve spor şehirlerinin başında gelen Alanya'ya sporcuların ilgisi her geçen gün artarken, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi de spora ve sporcuya verdiği önemi daha çok artırıyor. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler yapmış sporcular ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile buluştu.

Türkdoğan'dan sporculara tam destek

Toplantıda sporcularla tanışan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Birçok farklı branşta üst düzey sporcularımızın olması gurur verici, tesisleşme sürecinin tamamlanmasının ardından sizlere uygulama ders ve antrenman alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Başarılarınızı bir üste taşımak için tüm destekleri veriyoruz. Genç ve başarılı sporcularımıza her türlü desteği vererek onların alanlarında en iyisi olmalarına imkan sağlayacağız. Sizlerin yetişmesinde büyük emekleri geçen ailelerinize ve sizlere her konuda destek olan hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. ALKÜ Senato Salonu'nda yapılan görüşmeye Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk, eski Milli Sporcu ve Milli Takım Antrenörleri Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Ay Yıldız ve Arş. Gör. Duran Akbaş yer aldı.

Ziyaretin devamında farklı branşlardaki 50 sporcu başarılarını ve yeteneklerini Rektör Türkdoğan'a anlattılar. Rektör Türkdoğan, başarılı sporcuları tek tek tebrik etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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