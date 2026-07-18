Haberler

Hisarcık Alınören köyü altyapı yatırımı için ihale yapıldı

Hisarcık Alınören köyü altyapı yatırımı için ihale yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında Alınören köyünde içme suyu, kanalizasyon ve foseptik yapım işi için ihale gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Alınören köyünde gerçekleştirilecek içme suyu, kanalizasyon şebekesi ve foseptik yapım işi için ihale gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında, İlçe Encümeni üyelerinin katılımıyla düzenlenen ihalede, köyün altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Erkan Atam, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye ve köylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Atam, gerçekleştirilen ihalenin Alınören köyüne hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti

Daha 23 yaşındaydı! Ani ölümü savcılığı harekete geçirdi
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı