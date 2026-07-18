Hisarcık Alınören köyü altyapı yatırımı için ihale yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Alınören köyünde gerçekleştirilecek içme suyu, kanalizasyon şebekesi ve foseptik yapım işi için ihale gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında, İlçe Encümeni üyelerinin katılımıyla düzenlenen ihalede, köyün altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Erkan Atam, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye ve köylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Atam, gerçekleştirilen ihalenin Alınören köyüne hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı