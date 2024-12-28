Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
Anne Güran siyahlar içinde kürsüde! İşte karar öncesi son sözleri
Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz

Aliağa'da Meslek Liselerine Yönlendirme Artışı Hedefleniyor

Aliağa'da Meslek Liselerine Yönlendirme Artışı Hedefleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, meslek liselerine yönlendirilen öğrenci sayısında önemli bir artış yaşandığını belirterek, hedeflerinin bu oranı yüzde 70-80 seviyelerine çıkarmak olduğunu açıkladı. Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, "Meslek liselerimiz; sanayi sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda nitelikli iş gücü yetiştiriyor. Bu yıl Aliağa'da meslek liselerine yönlendirilen öğrenci sayısında önemli bir artış yaşandı. Hedefimiz; meslek liselerine yönlendirme oranını yüzde 70-80 seviyelerine çıkarmak" dedi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleğim Hayatım" projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, şube müdürleri, ilçedeki 15 ortaokulun müdürü, rehberlik öğretmenleri ve basın mensupları katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa'nın sanayi kenti kimliğine dikkat çekerek, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın altını çizdi. Meslek liselerinin bölge ekonomisine katkı sağlayacak bireyler yetiştirdiğini belirten Akyüz, öğrenci yönlendirme sürecinde rehber öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Dr. Erdoğan Akyüz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Meslek liselerimiz; sanayi sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda nitelikli iş gücü yetiştiriyor. Bu yıl Aliağa'da meslek liselerine yönlendirilen öğrenci sayısında önemli bir artış yaşandı. Hedefimiz; meslek liselerine yönlendirme oranını yüzde 70-80 seviyelerine çıkarmak. Öğrencilerimizi, yetenek ve ilgilerine uygun bir şekilde doğru alanlara yönlendirmek için rehber öğretmenlerimizle iş birliği içindeyiz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünyanın en yaşlı timsahının yaşına inanamayacaksınız
img

"Güvende değilim" dedi, duruşmaya polis korumasında geldi
img

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Zincir markette pes dedirten görüntü
Zincir markette pes dedirten görüntü
Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü
Hakkındaki iddia doğruysa yer yerinden oynar

Son Dakika Haberleri

Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 28 Aralık noterler çalışıyor Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Resmi Gazete bugün (28 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.