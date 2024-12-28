Aliağa'da Meslek Liselerine Yönlendirme Artışı Hedefleniyor

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, "Meslek liselerimiz; sanayi sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda nitelikli iş gücü yetiştiriyor. Bu yıl Aliağa'da meslek liselerine yönlendirilen öğrenci sayısında önemli bir artış yaşandı. Hedefimiz; meslek liselerine yönlendirme oranını yüzde 70-80 seviyelerine çıkarmak" dedi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleğim Hayatım" projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, şube müdürleri, ilçedeki 15 ortaokulun müdürü, rehberlik öğretmenleri ve basın mensupları katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa'nın sanayi kenti kimliğine dikkat çekerek, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın altını çizdi. Meslek liselerinin bölge ekonomisine katkı sağlayacak bireyler yetiştirdiğini belirten Akyüz, öğrenci yönlendirme sürecinde rehber öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Dr. Erdoğan Akyüz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Meslek liselerimiz; sanayi sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda nitelikli iş gücü yetiştiriyor. Bu yıl Aliağa'da meslek liselerine yönlendirilen öğrenci sayısında önemli bir artış yaşandı. Hedefimiz; meslek liselerine yönlendirme oranını yüzde 70-80 seviyelerine çıkarmak. Öğrencilerimizi, yetenek ve ilgilerine uygun bir şekilde doğru alanlara yönlendirmek için rehber öğretmenlerimizle iş birliği içindeyiz." - İZMİR