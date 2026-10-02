Haberler

Ali Şükrü Ersoy, Karacaahmet’te toprağa verildi, eşi 57 yıllık evliliklerini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ali Şükrü Ersoy, Karacaahmet’te toprağa verildi, eşi 57 yıllık evliliklerini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Şükrü Ersoy, Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tören öncesi eşi Hikmet Ersoy, 57 yıllık evliliklerini ve eşinin dürüstlüğünü anlattı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Şükrü Ersoy, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde ailesi, sevenleri, spor camiası ve eski takım arkadaşları merhum futbolcuyu yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan merhum Ali Şükrü Ersoy'un eşi Hikmet Ersoy, duygusal anlar yaşayarak 57 yıllık evliliklerini ve eşinin spor hayatındaki dürüstlüğünü anlattı. Eşiyle geçirdiği yılları tören alanında değerlendiren Hikmet Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar çok çabuk geçiyor ama hesaba kitaba vurulduğu zaman 57 senelik bir yaşam. Eğrisiyle doğrusuyla geçen 57 yıl. Ama ben 'İyi ki Şükrü ile dünya evine girmişim' diyorum. Çünkü onun sayesinde çok güzel olaylar yaşadım, çok mutlu oldum ve çok güzel topluluklara girdim. En güzeli de Fenerbahçe camiası; çok güzel dostlarım oldu. Ünlü spor adamları, arkadaşları ile yıllarımız geçti."

"Dürüstlüğü, efendiliği ve güler yüzüyle anılacak"

Eşinin son dönemdeki rahatsızlıklarına değinen ve insanlığına vurgu yapan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda rahatsızlandı; o rahatsızlığı olmasaydı keşke ama artık bir neticeye yaklaşılıyor, yapılacak bir şey yok. Fakat dürüstlüğüyle, efendiliğiyle, güler yüzüyle, sevgisiyle iz bıraktı. Hatta futbolcularda kendisine asi gelen bir çocuk vardı, ona karşı gelmesine rağmen onu milli takıma yazdırdı. İnsan ayırt etmez, çocuğun istikbalini göz önünde bulundururdu. Bu benim gönlümde hiç unutamadığım bir olaydır."

Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ali Şükrü Ersoy'un naaşı, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı

8 katlı binada can pazarı! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor
Görüntü ortaya çıktı! İşte Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan evinden böyle alındı! Operasyondan ilk görüntüler
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü

Türkiye'nin yeni göz bebeği! Önünde durup ellerini açtı, sonrası bomba
Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı

Savaş sürerken dengeleri değiştirecek talimat: Artık hiçbir kural yok
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor