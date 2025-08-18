Ali Şen Hastaneden Taburcu Oluyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, enfeksiyon nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve gün içinde taburcu olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi altına alındı.

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşamını sürdüren 86 yaşındaki Ali Şen'in geçen Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen bir açıklama yaptı. Şen, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağını aktararak, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
