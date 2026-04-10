AKİB Genel Başkanı Hızar: 'Devletimize yürekten bağlıyız'

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'da yaşayan Türk toplumuna yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'ye yürekten bağlı bir kuruluş olduklarını söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türklerin yıllardır bulundukları ülkelerde büyük bir özveriyle çalıştığını belirten AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, bu sürecin sadece ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışındaki gücünü temsil eden önemli bir unsur olduğunu ifade etti. Hızar açıklamasında, "Bizler Avrupa'da yaşayan Türkler olarak sadece birey değil, aynı zamanda ülkemizin gönüllü temsilcileriyiz. Devletimize yürekten bağlıyız. Bayrağımızı, kültürümüzü ve değerlerimizi Avrupa'nın her köşesinde gururla temsil ediyoruz. Nerede olursak olalım, kalbimiz her zaman anavatanımız Türkiye ile atmaktadır. Bizim duruşumuz nettir; devletimizin yanındayız, milletimizin yanındayız" dedi.

AKİB'in kuruluşundan bu yana Avrupa'daki Türk toplumunun haklarını savunan, birlik ve beraberliğini güçlendiren bir misyon üstlendiğini vurgulayan Hızar, özellikle iş dünyasında elde edilen başarıların Türkiye'nin gücünü uluslararası alanda daha görünür hale getirdiğini belirtti.

Avrupa'daki Türk toplumunun artık sadece işçi kimliğiyle değil; işveren, yatırımcı, akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle de güçlü bir noktaya ulaştığını ifade eden Hızar, bu gelişimin gurur verici olduğunu dile getirdi.

AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, " birinci nesil büyük zorluklarla ayakta durdu, ikinci nesil 'biz de varız' dedi, bugün ise yeni nesiller işveren, yönetici ve karar verici konumlara geldi. Bu başarı hepimizin ortak gururudur. Bizim gücümüz birlikten gelir. Ayrışmadan değil, birleşmeden güçleniriz. AKİB olarak bizler bu birliğin çatısı olmaya, Avrupa'daki Türklerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı