PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Alanya'ya Bahama Bandıralı Kruvaziyer Gemisi Demirledi

Alanya'ya Bahama Bandıralı Kruvaziyer Gemisi Demirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 'Marella Discovery 2' isimli kruvaziyer yolcu gemisi, 1,795 yolcu ve 729 mürettebat ile limana yanaştı. Yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Rhodos'a gitmesi bekleniyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine, Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer yolcu gemisi demirledi.

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden Alanya'ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi limana yanaştı. Bin 795 yolcu ve 729 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Marmaris'ten gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Rhodos'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.