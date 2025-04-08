Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı
Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın

Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler burada engelli doğuyor
Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

Altın fiyatlarını gören vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

Alanya'da Özel Spor Salonunda Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da bir spor salonunda, otizmli bir çocuğa yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya'da özel spor salonunda otizmli çocuğa şiddet iddiası

5 ay sonra görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı, izleyenler tepki gösterdi

Olayla ilgili Alanya İlçe Spor Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Rus uyruklu otizmli özel çocuklara hizmet veren özel spor salonunda spor eğitmeninin, otizmli çocuğu azarlayarak tokat attığı iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüleri tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında olduğu öğrenilen olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde hizmet veren özel spor salonunda yaşandı. İddiaya göre, Rus uyruklu otizmli çocuk, spor salonunda görevli olduğu öğrenilen A. M. tarafından sözlü ve fiziki şiddet eğilimine maruz kaldı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada hızla yayılmasının ardından spor salonuna, Alanya İlçe Spor Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme başlatıldı.

(RK-SM-BA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.