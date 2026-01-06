Haberler

Salihlili marangozlar 5. kez Alacalı dedi

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Kemal Alacalı, 5. kez başkan seçildi. Seçimlerde 222 üye oy kullandı ve Alacalı 90 oy alarak yeniden göreve geldi.

Salihli'de 222 üyesi bulunan Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası önümüzdeki 4 yıl görev yapacak olan yeni başkanını seçmek için sandığa gitti.

Salihli'de 222 üyesi bulunan Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası önümüzdeki 4 yıl görev yapacak olan yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Salihli Karma Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter yaparken seçimlerde başkanlık için mevcut başkan Mustafa Kemal Acalı ile Yunus Yılmaz ve Göksel Ülker yarıştı. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından seçimlere geçildi. Kullanılan 198 oyun 90'ını alan Mustafa Kemal Alacalı, 4. kez odanın başkanı seçildi. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde diğer adaylardan Yunus Yılmaz 68, Göksel Ülker ise 39 oy aldı. Oda üyelerinin güven oyu ile 5. kez başkanlığa seçilen Alacalı, hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Alacalı, kongreye katılan üyelere teşekkür etti.

Mustafa Kemal Alacalı başkanlığındaki yönetim kurulu Mehmet Soykan, Hüseyin Bülbül, İsmail Cömert, İsmail Söylemez, Muhammet Abdullah Erdoğmuş ve Sabahattin Ayçelik'ten oluşurken, denetim kurulu ise Mehmet Tuncay Baltacı, Gökhan Ataş ve Ali Ceylan'dan oluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
