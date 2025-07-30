Alaattin Altundağ Yeni Görevine Başladı

Alaattin Altundağ Yeni Görevine Başladı
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Erzincan Fevzipaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü görevini dört yıldır yürüten Alaattin Altundağ, İl Defterdarlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak atandı. Yerine Amasya Suluova Vergi Dairesi Müdürü Yakup Öztürk getirildi.

Erzincan Fevzipaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünü yaklaşık 4 yıldır sürdüren Alaattin Altundağ, İl Defterdarlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak atandı.

Gelir İdaresi başkanlığının onayı ile İl Defterdarlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak atanan Alaattin Altundağ yeni görevine başladı.

Erzincan Fevzipaşa Vergi Dairesi Müdürü iken İl Defterdarlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü olan Alaattin Altundağ'ın yerine Amasya Suluova Vergi Dairesi Müdürü Yakup Öztürk Erzincan Fevzipaşa Vergi Dairesi müdürü olarak atandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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