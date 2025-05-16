Akdağ Tabiat Parkı'nda İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı

Akdağ Tabiat Parkı'nda İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı
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Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel başkanlığındaki heyet, Akdağ Tabiat Parkı'nda doğal güzellikleri inceleyerek tabiat parkının korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel başkanlığındaki heyet Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat parkında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çengel, Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Kemal Can ve Doğa Koruma Afyonkarahisar Şube Müdürü Okan Yılmaz ile birlikte Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Heyet, bölgenin doğal güzelliklerini yerinde inceleyerek, tabiat parkının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ziyaretçi güvenliği, çevre düzenlemeleri ve ekosistemin korunması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu. Kaymakam Önder Çengel, bölgenin doğal zenginliklerinin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Akdağ Tabiat Parkı, sadece Sandıklı'nın değil, bölgenin önemli bir doğal mirasıdır" dedi.

Heyet, park içindeki yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi konularını da yerinde değerlendirdi. Ziyaretçilerin güvenli ve bilinçli bir şekilde parkı gezmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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