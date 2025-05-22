Akçadağ'da Kadın Tanıtımına Öncülük Eden İsmihan Kaçar Lokanta Açtı

Akçadağ'da Kadın Tanıtımına Öncülük Eden İsmihan Kaçar Lokanta Açtı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, İsmihan Kaçar annesiyle birlikte açtığı lokantada ilçenin tek kadın tantuni ustası olarak dikkat çekiyor. Kadınlara yönelik önyargıları yıkarak cesaretle iş kuran Kaçar, kadınlardan büyük destek gördüğünü belirtiyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan İsmihan Kaçar, kadınlara yönelik önyargıları yıkarak kendi işini kurdu. Annesiyle birlikte açtığı lokantada özellikle tantuni satışıyla dikkat çeken Kaçar, ilçenin tek kadın tantuni ustası olarak hem cesareti hem de azmiyle takdir topluyor.

Akçadağ ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki İsmihan Kaçar bir hafta önce ilçe merkezinde kendi iş yerini açarak annesi ile birlikte aile ekonomisine katkı sunuyor. İlçenin tek kadın tantuni ustası olan İsmihan Kaçar, özellikle kadınlardan büyük bir destek gördüğünü söyledi.

"Tepkiler çok güzel"

Birkaç hafta içerisinde vermiş olduğu kararla işe başladıklarını ifade eden İsmihan Kaçar, "Lokanta sektöründe genel de erkekler çalışıyor ama evlerde yemekleri hep kadınlar hazırlıyor. Buradan esinlenerek neden olmasın diye birkaç hafta içerisinde verdiğim bir kararla lokantamızı açtık. Tepkiler çok güzel özellikle kadınlardan çok destek alıyorum. Aslında burada vermek istediğim mesaj kadınların her şeyi yapabileceğidir. Tantuni normalde Malatya yöresine ait bir lezzet değil . Et ve tavuk olarak iki çeşit şeklinde hazırlıyoruz. Et dürümleri 120 TL'den tavukları ise 110 TL'den satıyoruz" dedi.

"Talepler çok güzel"

Henüz çok yeni bir işletme olduklarını kaydederek kızı ile birlikte çalıştıklarını belirten anne Nurdane Kaçar ise "Lokantayı kızımın fikri üzerine açtık. Önceleri biraz olumsuz baktım ama sonraları onayladım. Tepkiler çok güzel henüz çok yeni bir işletmeyiz. Önümüzdeki süreçte ne olur onu şuan bilemiyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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