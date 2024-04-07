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AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, çiftçilere yapılan ödemeleri açıkladı

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman'da çiftçilere yapılan ödemeler ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, Türkiye genelindeki çiftçilere 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.

Milletvekili Kurt, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adıyaman'da ki çiftçilere yönelik destekler ile ilgili ise, "Tarım ve Orman Bakanlığınca Adıyaman'da 128 tekne için 480 bin TL Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği, 2 bin 347 çiftçiye 26 milyon 149 bin 814 TL mazot gübre desteği verilmiştir. Küçük ölçekli balıkçılık desteği Atatürk Barajı ve Çat Barajı avlak sahalarında bulunan 12 adet avlak sahasındaki balıkçılarımıza, mazot gübre desteği ise ilimizdeki tüm çiftçilere verilmiştir. Diğer destekler peyderpey çiftçilerin hesaplarına yatacaktır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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