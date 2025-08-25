AJet Tarihinde Yeni Bir Rekor: 88 Bin 462 Yolcu Taşındı

AJet, 24 Ağustos'ta 503 seferle 88 bin 462 yolcu taşıyarak kuruluşundan beri en yüksek yolcu taşıma rakama ulaştı.

AJet, Sivil Havacılık, 24 Ağustos'ta, kuruluşundan bu yana en yüksek yolcu taşıma rakamına ulaştı. 503 seferle 88 bin 462 yolcunun taşınmasıyla ilgili AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamasında, bu rakamın rekor değil, AJet'in yükseliş habercisi olduğunu belirterek, "Hedefe odaklanan ekip, güçlü büyüme. Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. AJet olarak bir rekora imza attık. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi. Gençleşen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve dinamik operasyon kabiliyetimiz bizi daha büyük hedeflere taşıyacak. Gökyüzünde yazdığımız rekorlarda emeği geçen tüm AJet ailesine ve değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL