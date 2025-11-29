Airbus'tan 6 Bin A320 Uçağı İçin Uyarı Bildirimi

Uçak üreticisi Airbus, yazılım güncellemesi gerekçesiyle yaklaşık 6 bin A320 uçağı için "Operatör Uyarı Bildirimi" yayınladı.

Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus tarafından yapılan açıklamada, bir A320 uçağının karıştığı yakın tarihli bir olayın, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin işleyişi açısından kritik öneme sahip verileri bozabileceğini ortaya koyduğu ifade edildi. Bu nedenle şu anda hizmette olan ve söz konusu durumdan etkilenebilecek önemli sayıda A320 uçağı tespit edildiği vurgulandı. Mevcut yazılım ve donanım korumasını uygulamak, filonun uçuşa elverişliliğini sağlamak için havacılık otoriteleriyle birlikte çalışarak dünya genelindeki A320 uçaklarını kapsayan bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımlandığı kaydedildi. Yayımlanan bildirimin, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifine dahil edileceğini aktarıldı. Açıklamada, "Airbus, bu önerilerin yolcular ve müşteriler için operasyonel aksaklıklara yol açacağını kabul etmektedir. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diler, operatörlerle yakın bir şekilde çalışarak güvenliği birinci önceliğimiz olarak koruyacağız" denildi.

Yaşanılan sorunun, Ekim ayında Meksika'dan ABD'ye giden bir JetBlue uçağının "ani irtifa düşüşü" yaşamasının ardından tespit edildiği öğrenildi.

Dünya genelinde yaklaşık 6 bin uçak etkilendi

Uyarı bildiriminin, çoğunlukla eski yazılıma geri dönmeyi içerdiği öğrenildi. Airbus sözcüsü, söz konusu durumun yaklaşık 6 bin uçağı etkileyeceğini belirtti. Dünyanın en büyük A320 operatörü American Airlines, 480 A320 uçağından yaklaşık 340'ının etkilendiğini, uçaklarda yazılım değişikliği yapılacağını, onarımların bugün tamamlanmasının beklediğini ifade etti. Almanya'nın Lufthansa, Hindistan'ın IndiGo ve İngiltere merkezli easyJet, Kolombiyalı havayolu şirketi Avianca, Japonya'nın en büyük havayolu şirketi ANA gibi diğer havayolları da onarımlar için uçaklarını geçici olarak hizmet dışı bırakacaklarını açıkladı.

Yaklaşık 11 bin 300 adet A320 uçağı faaliyette. - PARİS