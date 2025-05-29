Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut'tan Bayram Ziyareti ve Eğitim Destekleri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut'tan Bayram Ziyareti ve Eğitim Destekleri
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2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde İl Müdürü Hasan Aykut, bayram öncesi aileleri ziyaret ederek moral verdi. 11. sınıf öğrencilerine spor setleri hediye ederek eğitimlerine katkıda bulundu.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Kurban Bayramı öncesinde saha çalışmalarına hız verdi. İl Müdürü Aykut, kurumdan hizmet alan aileleri evlerinde ziyaret ederek hem bayram öncesi moral verdi hem de desteklerini iletti.

Ziyaretler sırasında "Okul Destek Projesi" kapsamında 11. sınıfta öğrenim gören 84 öğrenciye spor setleri hediye edildi. Öğrencilerle ve aileleriyle yakından ilgilenen Aykut, çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmayı ve onları sosyal açıdan desteklemeyi önemsediklerini belirtti.

İl Müdürü Hasan Aykut açıklamasında, "2025 Aile Yılı vesilesiyle vatandaşlarımızın hem ekonomik hem de sosyal yönden desteklenmesini amaçlıyoruz. Bayram öncesi yaptığımız bu ziyaretlerle hem gönüllere dokunmak hem de çocuklarımızın eğitim süreçlerine katkı sağlamak istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların hem akademik hem fiziksel gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Ailelerle birebir görüşen ve taleplerini dinleyen Aykut, 2025 Aile Yılı'nın ruhuna uygun olarak aile bütünlüğünü ve çocukların gelişimini destekleyen faaliyetlerin sürdürüleceğini vurguladı. Yapılan ziyaretler, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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