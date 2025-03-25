Ahmet Soysal, Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal, Kocaeli'de düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 100 kg kategorisinde altın madalya kazanarak tüm Afyonkarahisarlıları gururlandırdı.
Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 100 kg kategorisinde Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal, altın madalya kazanarak tüm Afyonkarahisarlıları gururlandırdı.
Kocaeli'de düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 100 kg kategorisinde Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal altın madalya kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Azmi ve kararlılığıyla Afyonkarahisar'ı gururlandıran Soysal'ı tebrik ediyoruz" denildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel