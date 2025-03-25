Ahmet Soysal, Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 100 kg kategorisinde Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal, altın madalya kazanarak tüm Afyonkarahisarlıları gururlandırdı.

Kocaeli'de düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 100 kg kategorisinde Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal altın madalya kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Azmi ve kararlılığıyla Afyonkarahisar'ı gururlandıran Soysal'ı tebrik ediyoruz" denildi. - AFYONKARAHİSAR