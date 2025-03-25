CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler
Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Kepenkleri gören vatandaş isyan etti! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

Bahçeli entübe mi edildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Ahmet Soysal, Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Ahmet Soysal, Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal, Kocaeli'de düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 100 kg kategorisinde altın madalya kazanarak tüm Afyonkarahisarlıları gururlandırdı.

Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 100 kg kategorisinde Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal, altın madalya kazanarak tüm Afyonkarahisarlıları gururlandırdı.

Kocaeli'de düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 100 kg kategorisinde Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal altın madalya kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Azmi ve kararlılığıyla Afyonkarahisar'ı gururlandıran Soysal'ı tebrik ediyoruz" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title