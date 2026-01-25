Haberler

Araban'da esnaf odası başkanı Ahmet Karakuş güven tazeledi

Araban'da esnaf odası başkanı Ahmet Karakuş güven tazeledi
Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan genel kurulda mevcut başkan Ahmet Karakuş, oyların tamamını alarak güven tazeledi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Karakuş güven tazeledi.

Araban'da bir düğün salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yönetim kurulu, faaliyet raporu okunduktan ibra edildi. yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Karakuş, tek aday olarak girdiği Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden seçildi. - GAZİANTEP

