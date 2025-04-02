Ahlat'ta CHP'nin Boykot Çağrısına Uymayan Vatandaşlar Alışverişe Devam Etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar CHP'nin boykot çağrısına uymadı. Vatandaşlar normal günlerdeki gibi marketlerden alışverişini yaparak günlük ihtiyaçlarını karşıladı.

Ahlat ilçesindeki vatandaşlar, CHP tarafından yapılan 1 günlük alışveriş yapmama boykotuna uymadı. Bayram sonrası ilçe esnafı iş yerlerini açarken vatandaşlar da her günkü gibi marketleri doldurarak alışverişlerini yaptı. Vatandaşlar, boykotu İsrail ürünlerine karşı yaptıklarını, yerli ürünlerden aldıklarını dile getirdi. Marketten alışveriş yapan vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Bugün boykot çağrıları vardı. Çağrılara uymadık geldik, ülkemizin yerli ve milli ürünlerini aldık. Evimizin tüm ihtiyacını gördük. Aynı zamanda biz sadece boykot işlemlerimizi katil siyonist İsrail'in mallarına yapıyoruz. Ülkemizin yanındayız. Milli ürünlerimize sahip çıkacağız. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gelin yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkıp alalım. Boykot çağrılarına uymayalım" dedi. - BİTLİS