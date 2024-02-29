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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, il merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Vali Koç, esnafın işlerini sordu ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerde yoğun ilgiyle karşılaşan Koç, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Mustafa Koç, kent merkezindeki çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafın işlerinin nasıl gittiğini soran Koç, vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, onlara teşekkür ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Vali Koç, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Esnafın, cömertlik ve dürüstlük gibi güzel hasletlere sahip olduğunu ifade eden Koç, "Esnafımız ve vatandaşlarımızla hasbihal ederek, istek ve taleplerini dinliyoruz. Gönlü güzel esnafımıza bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Biz birlikte güçlüyüz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Koç Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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