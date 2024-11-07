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Ağrı Valisi Koç, KOBİ Merkezini Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Koç, KOBİ Merkezini Ziyaret Etti
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 firmanın faaliyet gösterdiği KOBİ Merkezi'ni ziyaret ederek üreticilerle buluştu. Vali Koç, KOBİ'lerin yerel ekonomiye katkı sağladığını vurguladı ve üretim ile istihdamı artırma taahhüdünde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 firmanın üretim faaliyetinde bulunduğu KOBİ Merkezi'ni ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Mobilya, ayakkabı, asansör, baza, soba gibi çeşitli ürünlerin üretildiği merkezde incelemelerde bulunan Vali Koç, KOBİ'lerin yerel ekonomiye önemli katkılar sağladığını ve istihdam oluşturduğunu vurguladı. Vali Koç, daha sonra Ayakkabıcılar Sitesi'nde faaliyet gösteren ayakkabı ve çanta firmalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Çalışanlarla sohbet eden Vali Koç, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade etti.

"Ağrı'da üretimi ve istihdamı artıracağız"

Ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Koç, "KOBİ Merkezi'nde 15 firmanın üretim yaptığını görmek bizleri mutlu etti. Her bir firma, geniş ürün yelpazesi ile yerel ekonomimize önemli katkılar sağlıyor. Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki firmaları ziyaret ederek de üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı bulduk. Ağrı'mızda üretimi ve istihdamı artıracak her adımı kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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