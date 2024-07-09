Ağrı Valiliği Özel Günlerde Silah Kullanımına Dikkat Çekti

Ağrı Valiliği, düğün, nişan, asker uğurlama ve spor müsabakası gibi özel günlerde silahla havaya ateş açılmasının yaralanma ve ölüm gibi trajik sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Düğün, nişan, asker uğurlama ve spor müsabakası gibi etkinlikler, sevdiklerimizle paylaştığımız en değerli anlardan bazılarıdır. Ancak, bu mutluluk dolu günlerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması, yaralanma ve ölüm gibi trajik sonuçlara yol açabilmektedir. Mutluluğa kurşun sıkmak yerine, silahsız ve güvenli kutlamalarla bu özel anları daha anlamlı kılmak hepimizin elinde. Hep birlikte, sevdiklerimizle güven içinde ve huzurla kutlama yapalım" ifadelerine yer verildi.

Valilik, vatandaşlardan özel günlerde silah kullanmamalarını ve bu konuda duyarlılık göstermelerini rica etti. - AĞRI