Ağrı Emniyet Müdürü, Oto Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Ağrı Emniyet Müdürü, Oto Sanayi Esnafını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Oto Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya gelerek güvenlik ve trafik düzeni konularında görüş alışverişinde bulundu. Esnafın taleplerini dinleyerek, güçlü bir emniyet-vatandaş iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, il merkezindeki Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Sanayi esnafının iş yerlerini tek tek gezen Önder, sıcak bir sohbet ortamında esnafların trafik düzeni, asayiş ve genel güvenlik tedbirlerine ilişkin görüş ve taleplerini dinledi. Kentte güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için vatandaşın beklentilerinin büyük önem taşıdığını belirten Önder, esnaflara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyareti sırasında yaşlıların elini öpen, çevrede oyun oynayan çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Önder, esnaf ve vatandaşlarla da tokalaşıp kısa sohbetler gerçekleştirdi. Gösterilen ilgi ve samimiyetten memnuniyet duyduğunu ifade eden Önder, güvenli bir şehir için emniyet-vatandaş iş birliğinin önemine dikkat çekti. Önder, yaptığı açıklamada, kentte trafik düzeninin sağlanması, asayişin korunması ve alınan güvenlik tedbirlerinin kent yaşamının huzuru için hayati role sahip olduğunu vurgulayarak, "Ağrı'nın huzuru için sahadayız. Hem esnafımızla hem vatandaşımızla iç içe olmak, sorunları yerinde dinlemek bizler için büyük değer taşıyor." dedi.

Oto sanayi esnafları ise ziyaretinden dolayı Emniyet Müdürü Önder'e teşekkür ederek, kentteki güvenlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
